Куда отправляют бойцов, вернувшихся из СЗЧ: ответ Генштаба

Война в Украине / © ТСН.ua

Реклама

При переводе из батальонов резерва военных после самовольного оставления части (СЗЧ) учитываются рекомендательные письма от боевых бригад, требующих пополнения личным составом. Такие же письма от воинских частей обеспечения во внимание не принимаются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в ответ на информационный запрос hromadske

В документе говорится, что таких военных направляют в подразделения приоритетного комплектования.

Реклама

«Общая система комплектования ВС Украины построена так, что в первую очередь доукомплектовываются воинские части боевого состава», — пояснили в Генштабе, не уточняя, какие именно подразделения имеются в виду.

В издании напомнили, что ранее военные, которые делали попытку перевестись через СЗЧ, сообщили, будто батальоны резерва не будут учитывать рекомендательные письма бригад Сухопутных войск и будут перенаправлять бойцов в штурмовые подразделения.

В Генштабе ВСУ заверили, что военные, желающие вернуться из первого СЗЧ, как и раньше, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если добровольно обращаются с ходатайством к следователю, прокурору, суду о намерении вернуться в свою или другую воинскую часть.

После того, как суд закроет уголовное производство, военный, вернувшийся из первого СВЧ, обязан в течение 72 часов прибыть в соответствующую воинскую часть или место службы.

Реклама

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заверил, что военнослужащий, который ушел в СЗЧ, может самостоятельно вернуться в воинскую часть или перейти в другую воинскую часть.

При этом главком отметил, что в первую очередь комплектуются те части, которые выполняют задачи на наиболее горячих участках фронта, где есть потери и потребность пополнения личным составом.

«Люди, которые возвращаются [из СЗЧ], могут попасть в те части, которые ведут активные боевые действия. Это и ДШВ, и штурмовые, и механизированные, и части территориальной обороны», — пояснил он.