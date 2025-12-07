В Киеве раздался взрыв в многоэтажке: есть пострадавшие (фото)

Взрыв

Реклама

В Дарницком районе столицы произошел взрыв в квартире многоэтажного дома по проспекту Петра Григоренко. В результате взрывной волны в дома вылетели окна, обломки упали на землю возле дома. В соцсетях уже распространяют фото поврежденного здания.

В комментарии ТСН.ua в столичной полиции сообщили, что на месте работают правоохранители и все необходимые службы.

В Киеве раздался взрыв в многоэтажке / © Telegram / Киев Info

По предварительной информации, взрыв мог произойти из-за возгорания аккумуляторной станции. В результате инцидента пострадали супруги — мужчина и женщина, проживающие в квартире на 17-м этаже.

Реклама

Напомним, ранее в Одесской области в Килии произошел взрыв газового баллона в многоэтажном жилом доме. Пострадали несколько человек, все они живы и получают медицинскую помощь, повреждены соседние квартиры.