- Дата публікації
-
- Кількість переглядів
- 5218
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)
У Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі на 17-му поверсі багатоповерхівки на проспекті Петра Григоренка.
У Дарницькому районі столиці стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Петра Григоренка. Унаслідок вибухової хвилі в оселі вилетіли вікна, уламки впали на землю біля будинку. У соцмережах вже поширюють фото пошкодженої будівлі.
У коментарі ТСН.ua в столичній поліції повідомили, що на місці працюють правоохоронці та всі необхідні служби.
За попередньою інформацією, вибух міг статися через загоряння акумуляторної станції. Унаслідок інциденту постраждали подружжя — чоловік і жінка, які мешкають у квартирі на 17-му поверсі.
Нагадаємо, раніше в Одеській області в Кілії стався вибух газового балону в багатоповерховому житловому будинку. Постраждало кілька людей, всі вони живі та отримують медичну допомогу, пошкоджено сусідні квартири.