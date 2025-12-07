У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці: є постраждалі (фото)

Вибух / © ДСНС

У Дарницькому районі столиці стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку на проспекті Петра Григоренка. Унаслідок вибухової хвилі в оселі вилетіли вікна, уламки впали на землю біля будинку. У соцмережах вже поширюють фото пошкодженої будівлі.

У коментарі ТСН.ua в столичній поліції повідомили, що на місці працюють правоохоронці та всі необхідні служби.

У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці / © Telegram / Київ Info

За попередньою інформацією, вибух міг статися через загоряння акумуляторної станції. Унаслідок інциденту постраждали подружжя — чоловік і жінка, які мешкають у квартирі на 17-му поверсі.

Нагадаємо, раніше в Одеській області в Кілії стався вибух газового балону в багатоповерховому житловому будинку. Постраждало кілька людей, всі вони живі та отримують медичну допомогу, пошкоджено сусідні квартири.