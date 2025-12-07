Навіщо РФ вдарила по Печенізькій дамбі на Харківщині: генерал армії пояснив

Микола Маломуж / © УНІАН

Російські війська вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині 7 грудня, бо саме воно є критично важливим для Харкова і забезпечує місто водою.

Про це заявив генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, передає «24 канал».

За його словами, попри те, щ росіяни хочуть завершити свій наступ на Покровському-Миргородському напрямку і рухатися у бік Костянтинівки, Кремінної та Слов’янська, вони не забули про Харківщину. Зокрема, окупанти не припиняють своїх наступальних дій у Вовчанську і Куп’янську на Харківщині.

«Тому удар по греблі — це створення передумов для того, щоб змусити людей у Харкові страждати, ускладнити для них ситуацію. До цього додаються постійні удари дронами, КАБами по енергетиці. Росія хоче створити нестерпну ситуацію у місті, яке є великою агломерацією для нашого захисту», — пояснив генерал армії.

Маломуж пояснив, що, на думку росіян, удари по греблі нібито допоможуть їм завоювати нові позиції у Вовчанську та далі рухатися на Харківщині.

Нагадаємо, що 7 грудня, російські окупанти завдали удару по греблі Печенізького водосховища, що в Харківській області. Рух дорожнім полотном Печенізької греблі тимчасово зупинено.

Раніше у ЗСУ повідомили про наслідки удару окупантів по Печенізькому водосховищу на Харківщині.