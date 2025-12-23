Массированную атаку 23 декабря отбивали F-16: Игнат сообщил количество сбитых ракет

Юрий Игнат

Реклама

Мощная воздушная массированная атака кафиров 23 декабря удалось отразить благодаря огромным усилиям всех составляющих Сил безопасности и обороны. Особая заслуга в сбитии крылатых ракет у лётчиков истребителей F-16.

Об этом начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона «Единые новости».

Игнат отметил, что в результате российской атаки повреждения и разрушения. В частности, 21 локация была поражена. Также есть ущерб от падения обломков ракет и дронов.

Реклама

Всего российские захватчики запустили 673 средства воздушного нападения, из них — 38 ракет воздушного и наземного базирования (было 35 крылатых ракет и 3 аэробалистических «Кинжала» Х-47М2).

Читайте также Дата публикации 10:53, 23.12.25 Категория Украина Количество просмотров 780 Россияне атаковали электростанции ДТЭК Автор публикации Ирина Лабьяк

«Противник выпустил такое большое количество средств воздушного нападения. География этой атаки была велика — вплоть до Львовской области. Также пострадала Одесская область. Боевая работа велась в Хмельнитчине, Тернопольской области. Житомирщине», — рассказал он.

Игнат добавил, что из 673 средств воздушного нападения сбито и подавлено 635:

«Это такая цифра, которая достигается огромной работой всех сил безопасности и обороны, всех работающих по воздушным целям — „Шахедам“, „Герберам“, „Италмасам“ и крылатым ракетам».

Реклама

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил заметил, что из 35 крылатых ракет сбито 34.

«Основная заслуга в этом как раз пилотов тактической авиации, наших летчиков, в частности, F-16. Командующий Воздушными силами отмечает их работу. Также работа всех составляющих Сил обороны, приобщившихся к сбитию остальных воздушных целей», — сообщил он.

Также Игнат раскрыл подробности, благодаря чему удалось в очередной раз отразить столь мощную атаку врага.

«Безусловно, это поддержка партнеров. Без поставок ракет, о которых мы намекаем фактически в каждом нашем видеосюжете, и об этом говорят пилоты, техники самолетов — что мы готовы защищать, мы готовы воевать, но нужно иметь чем работать по вражеским ракетам», — отметил он.

Реклама

Юрий Игнат выразил благодарность международным партнерам за поставки необходимых средств, но заметил, что «хочется больше».

Подробности читайте в статье: Массированная атака на Украину 23 декабря: все, что известно об ударах и последствиях