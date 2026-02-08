Повестка

В Украине во время действия военного положения, неявка по повестке, отказ от ее получения или прохождения ВВК влекут за собой административную ответственность со значительными штрафами. Даже при наличии отсрочки военнообязанные обязаны являться в ТЦК, а уклонение может привести к объявлению в розыск через систему ТЦК.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало это в комментарии УНИАН.

по ее словам, в период военного положения мужчины в возрасте 25-60 лет подлежат мобилизационным мероприятиям. Если лицо получило повестку и не явилось в ТЦК, в 2026 году ответственность за такое нарушение остается неизменной. По словам адвоката, за неявку предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Она отметила, что в случае признания вины и добровольной уплаты штрафа до передачи дела в органы государственной исполнительной службы, сумма может быть уменьшена на 50% — до 8 500 гривен от минимального размера штрафа. Если же штраф не уплачивается, его размер удваивается, а дело передается в государственную исполнительную службу для принудительного взыскания.

Адвокат кроме того обратила внимание на последствия отказа от получения повестки. В таком случае лицо могут объявить в розыск ТЦК, о чем будет поступать сообщение в приложении «Резерв+».

Отдельно разъясняется вопрос отказа от повестки при личном вручении.

По словам Бекало, формально лицо может отказаться от получения документа, однако работники группы оповещения обязаны составить соответствующий акт об отказе.

«В то же время полицейские имеют полномочия принудительно доставить такое лицо в ближайший ТЦК и для дальнейшего оформления и вручения документов», — отметила Бекало.

Отказ от повестки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК

После вручения повестки военнообязанного могут направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет степень годности к службе. Как пояснила адвокат, отказ от прохождения ВВК расценивается как нарушение правил воинского учета.

«Такой отказ считается нарушением правил воинского учета. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн в соответствии с частью 3 статьи 210-1 КУоАП», — сказала она.

Механизм уплаты и взыскания такого штрафа аналогичен санкциям за неявку по повестке: предусмотрена возможность добровольной уплаты 50% суммы в установленный срок, а в случае неуплаты — передача дела в исполнительную службу.

Также адвокат объяснила, могут ли вручить повестку лицу, которое имеет отсрочку или бронирование. По ее словам, наличие отсрочки не освобождает военнообязанное лицо от обязанности являться по повестке в ТЦК.

«Так, наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанное лицо от обязанности явиться по повестке в ТЦК, который может вызвать по любым основаниям: обновление персональных данных, прохождение ВВК и т.д.», — сказала она.

Она подчеркнула, что получение повестки при наличии отсрочки не означает автоматической мобилизации. Лицо может не подлежать призыву, однако не освобождается от обязанности являться по вызову, проходить ВВК и обновлять свои военно-учетные данные.

Напомним, ранее мы писали о том, что мужчина с бронированием отказался проходить ВВК, из-за чего ТЦК выписал штраф, однако военнообязанный обжаловал это решение в суде.