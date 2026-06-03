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- Украина
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На западе Украины произошли взрывы: российские войска атакуют одну из областей
Взрывы в городе произошли во время воздушной тревоги, которую объявляли из-за угрозы БПЛА.
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Утром 3 июня в городе Сарны Ровенской области произошли взрывы. В районе более часа длится воздушная тревога.
Об этом сообщили местные медиа.
«Слышен взрыв в Сарнах в Ровенской области», — сообщили корреспонденты «Суспільного».
Мест Телеграмм-каналы пишут, что на месте падения БПЛА вздымается дым.
Как сообщалось, Россия с утра атакует дронами Украину. В частности, БПЛА фиксировали на мероприятии — в нескольких районах в Ровенской области, а также в Коростенском районе Житомирской области. Заметим, что общины в этих регионах граничат с Беларусью.
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