На западе Украины произошли взрывы: российские войска атакуют одну из областей

Взрывы. / © Associated Press

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Утром 3 июня в городе Сарны Ровенской области произошли взрывы. В районе более часа длится воздушная тревога.

Об этом сообщили местные медиа.

«Слышен взрыв в Сарнах в Ровенской области», — сообщили корреспонденты «Суспільного».

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Мест Телеграмм-каналы пишут, что на месте падения БПЛА вздымается дым.

Дым после взрывов, произошедших в Сарнах. Фото: Телеграмм-канал Запад Главное.

Как сообщалось, Россия с утра атакует дронами Украину. В частности, БПЛА фиксировали на мероприятии — в нескольких районах в Ровенской области, а также в Коростенском районе Житомирской области. Заметим, что общины в этих регионах граничат с Беларусью.

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