Народные приметы, обряды и обычаи 16 октября

Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.
16 октября верующие и церковь почтили память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера, и Елевферия, диакона, преподобного Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, блаженного Исихия Хоривита.
16 октября: церковный праздник
Дионисий Ареопагит — ученик апостола Павла и первый епископ города Афины, христианский святой апостол из семидесяти. Яркий представитель апофатического богословия в христианстве.
95 года он был послан папой Климентом I во главе миссии на проповедь в Галлию, где около 96 года погиб в результате преследований, которые велись при римском императоре Домициана.
Ему приписывают псевдоепиграфические произведения V века, подвергшихся воздействию неоплатонизма и которые оказали значительное влияние на дальнейшую христианскую философию. Единого мнения об авторстве этих произведений и точную дату их создания нет. В науке эти тексты известны как "Ареопагитики".
16 октября: народные традиции
В народе верили, что в этот день из-под земли выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей. Это логично, ведь нестабильная осенняя погода часто приводила к простудам. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора — ее всегда старались носить с собой.
16 октября: что стоит сделать
В доме обычно пытались на всякий случай держать осиново полено. Если 16 октября болела голова, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. Использовали этот день и лук, чеснок, редьку и соль, которые, считалось, отпугивают нечисть.
16 октября: украинские народные приметы
- Полевые мыши переселяются в человеческих жилищах осенью на суровую зиму, а весной — мокрое лето; если болотные мыши устраивают этаж кочек гнезда, на мокрую весну и частые наводнения.
- Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.
- Если кроты делают входы в норы с севера — к теплой зиме, с юга — холодной, с востока — сухой, а с западной — мокрой.
- Поздний гриб — поздний снег.
- Белый огонь в печи — на оттепель, красный на мороз.
16 октября: что категорически запрещено делать
- ругаться и употреблять нецензурные выражения, а также ссориться;
- заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами;
- держать негативных мыслей в голове,
- злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам.
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