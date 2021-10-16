Народные приметы, обряды и обычаи 16 октября

Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.

16 октября верующие и церковь почтили память священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера, и Елевферия, диакона, преподобного Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарийского, блаженного Исихия Хоривита.

16 октября: церковный праздник

Дионисий Ареопагит — ученик апостола Павла и первый епископ города Афины, христианский святой апостол из семидесяти. Яркий представитель апофатического богословия в христианстве.

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95 года он был послан папой Климентом I во главе миссии на проповедь в Галлию, где около 96 года погиб в результате преследований, которые велись при римском императоре Домициана.

Ему приписывают псевдоепиграфические произведения V века, подвергшихся воздействию неоплатонизма и которые оказали значительное влияние на дальнейшую христианскую философию. Единого мнения об авторстве этих произведений и точную дату их создания нет. В науке эти тексты известны как "Ареопагитики".

16 октября: народные традиции

В народе верили, что в этот день из-под земли выходят так называемые осенние лихорадки, которые слоняются миром и поражают людей. Это логично, ведь нестабильная осенняя погода часто приводила к простудам. Верили, что помогает бороться с лихорадкой осиновая кора — ее всегда старались носить с собой.

16 октября: что стоит сделать

В доме обычно пытались на всякий случай держать осиново полено. Если 16 октября болела голова, то на полено ложились и отдыхали некоторое время. Использовали этот день и лук, чеснок, редьку и соль, которые, считалось, отпугивают нечисть.

16 октября: украинские народные приметы

Полевые мыши переселяются в человеческих жилищах осенью на суровую зиму, а весной — мокрое лето; если болотные мыши устраивают этаж кочек гнезда, на мокрую весну и частые наводнения.

Зайцы рано нагуляли жира — на холодную и снежную зиму.

Если кроты делают входы в норы с севера — к теплой зиме, с юга — холодной, с востока — сухой, а с западной — мокрой.

Поздний гриб — поздний снег.

Белый огонь в печи — на оттепель, красный на мороз.

16 октября: что категорически запрещено делать

ругаться и употреблять нецензурные выражения, а также ссориться;

заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами;

держать негативных мыслей в голове,

злоупотреблять спиртным и поддаваться вредным привычкам.

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