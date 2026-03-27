ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
32
Время на прочтение
1 мин

Национальный кэшбек за январь: когда придут деньги и кто получит выплаты

Украинцы уже могут получить выплату «Национального кэшбека» за январь.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Деньги (иллюстративное фото) / © Unsplash

С 27 марта в Украине начинается выплата средств по программе «Национальный кэшбек» по результатам января.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Денежную компенсацию получат более 4,1 миллиона пользователей, которые накопили сумму более 2 гривен и активировали соответствующую карту в приложении «Действие».

По официальным данным, с начала действия инициативы граждане приобрели товаров украинского производства на общую сумму более 67,38 миллиарда гривен.

Кроме текущих выплат за январь, в ближайшее время также ожидается старт перечисления средств за февраль.

Программы от правительства для украинцев — последние новости

Напомним, в марте украинское правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы «Национальный кешбек» в размере 2,1 млрд грн. Потому прекращение выплат не планируется.

Также Кабинет министров принял решение о запуске государственной программы «Кешбек на горючее», которая будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года.

Ранее мы объясняли, как получить кэшбек на горючее, и какова максимальная сумма выплат.

Дата публикации
Количество просмотров
32
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie