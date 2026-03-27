Национальный кэшбек за январь: когда придут деньги и кто получит выплаты
Украинцы уже могут получить выплату «Национального кэшбека» за январь.
С 27 марта в Украине начинается выплата средств по программе «Национальный кэшбек» по результатам января.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.
Денежную компенсацию получат более 4,1 миллиона пользователей, которые накопили сумму более 2 гривен и активировали соответствующую карту в приложении «Действие».
По официальным данным, с начала действия инициативы граждане приобрели товаров украинского производства на общую сумму более 67,38 миллиарда гривен.
Кроме текущих выплат за январь, в ближайшее время также ожидается старт перечисления средств за февраль.
Напомним, в марте украинское правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы «Национальный кешбек» в размере 2,1 млрд грн. Потому прекращение выплат не планируется.
Также Кабинет министров принял решение о запуске государственной программы «Кешбек на горючее», которая будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года.
Ранее мы объясняли, как получить кэшбек на горючее, и какова максимальная сумма выплат.