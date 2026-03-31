Новая функция в "Резерв+": считается ли уведомление официальным вручением повестки
Адвокат объяснила, заменит ли сообщение в приложении «Резерв+» бумажную повестку.
В приложении для военнообязанных «Резерв+» теперь будет приходить предупреждение о том, что ТЦК направил повестку по почте.
Будет ли это уведомление считаться официальным вручением повестки, рассказала адвокат компании Legal Strategy Виолета Монастырская для «РКБ-Украина».
Она напомнила, что «Резерв+» получил обновление, позволяющее пользователям включить уведомление об отправке им повестки по почте.
«Если территориальный центр комплектования и социальной поддержки присылает вам повестку как заказное письмо через "Укрпочту", приложение может отправить сообщение с этой информацией», — пояснила адвокат.
Что будет, если проигнорировать уведомление
Монастырская отметила, что включать или не включать эти уведомления — добровольный выбор мужчин.
«Чтобы получать такие уведомления, нужно самостоятельно их включить. По умолчанию функция отключена и работает только с согласия пользователя. В настройках приложения вы можете активировать опцию сообщений о повестках или так же легко отключить, если не хотите их получать. Это добровольная функция, и никто принудительно не будет посылать вам "повестку в телефон" без вашего желания», — говорит адвокат.
Она успокаивает, что сообщения в «Резерве+» не считаются официальным вручением повестки. Поэтому, если вы не увидели уведомления в приложении, штрафа за это не будет.
Только за игнорирование полученного почтой физического документа — бумажной повестки — будет ответственность.
