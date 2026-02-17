ТСН в социальных сетях

Один из городов на западе остался без тепла из-за атаки РФ: что известно

Местные власти называют ситуацию в Бурштыне, который утром атаковали ракеты и дроны, контролируемой.

Отопление.

Отопление. / © pexels.com

Во вторник, 17 февраля, армия РФ атаковала Бурштын Ивано-Франковской области ракетами и дронами. В результате удара в городе повреждена теплосеть.

Об этом сообщили в пресс-службе Бурштынского городского совета.

В мэрии подчеркивают, что гражданская инфраструктура города не пострадала. Впрочем, зафиксированы порывы на одном из участков центральной теплосети.

«По предварительным оценкам ситуация в городе под контролем. Гражданская инфраструктура не пострадала. Однако есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение», — говорится в сообщении.

Атака на Прикарпатье

Во время утренней воздушной тревоги в Ивано-Франковской области произошли взрывы Громко было в Бурштыне. Военные предупреждали о ракетах, летевших по направлению к городу. Кроме того, на Прикарпатье фиксировали российские БпЛА.

Власти сообщили, что русская армия нанесла удары по Прикарпатью. По ее словам, обошлось без пострадавших. По данным ОВА, в одной из общин временно приостановлено теплоснабжение. Вероятно, речь шла о Бурштыне. Ведь местные медиа сообщили, что в городе прекратилось централизованное теплоснабжение и подачу горячей воды.

