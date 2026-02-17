ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
476
1 хв

Одне з міст на заході залишилося без тепла через атаку РФ: що відомо

Місцева влада називає ситуацію в Бурштині, який зранку атакували ракети і дрони, контрольованою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Опалення.

Опалення. / © pexels.com

У вівторок, 17 лютого, армія РФ атакувала Бурштин Івано-Франківської області ракетами і дронами. Внаслідок удару у місті пошкоджено тепломережу.

Про це повідомили у пресслужбі Бурштинської міської ради.

У мерії наголошують, що цивільна інфраструктура міста не постраждала. Втім, зафіксовано пориви на одній із ділянок центральної тепломережі.

«За попередніми оцінками, ситуація в місті під контролем. Цивільна інфраструктура не постраждала. Проте є пориви на одній із ділянок центральної тепломережі, внаслідок чого частково призупинене теплопостачання», — йдеться у повідомленні.

Атака на Прикарпаття

Під час вранішньої повітряної тривоги в Івано-Франківській області сталися вибухи. Гучно було в Бурштині. Військові попереджали про ракети, які летіли у напрямку міста. Окрім того, на Прикарпатті фіксували російські БпЛА.

Влада повідомила, що російська армія завдала ударів по Прикарпаттю. За її словами, минулося без потерпілих. За даними ОВА, в одній із громад тимчасово призупинено теплопостачання. Ймовірно, йшлося про Бурштин. Адже місцеві медіа повідомили, що у місті припинилося централізоване теплопостачання та подавання гарячої води.

