Отключение света 27 марта: "Укрэнерго" обновил данные по потреблению электричества

Отключение света / © unsplash.com

Отключение света завтра, 27 марта, не прогнозируется.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Как отметили энергетики, ситуация остается напряженной из-за последствий массированных обстрелов, хотя и фиксируется снижение потребления электроэнергии в энергосистеме Украины.

В последние сутки российские удары были направлены по энергетической инфраструктуре сразу в нескольких регионах. В результате утром зафиксированы новые отключения света в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

Наиболее сложной сейчас остается ситуация в Одесской и Черниговской областях, где повреждения энергообъектов наиболее существенны. Во всех регионах, где это позволяет ситуация безопасности, энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

Потребление электроэнергии

По данным энергетиков, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к понижению. 26 марта оно было на 2,4% ниже предыдущего дня.

Такая динамика объясняется потеплением и ясной погодой в большинстве регионов, что повышает эффективность работы бытовых солнечных электростанций и уменьшает нагрузку на общую сеть.

В то же время, суточный максимум потребления 25 марта был зафиксирован в вечерние часы и оказался на 1,9% ниже, чем днем ранее, что также связано с изменениями погодных условий.

Итак, энергетики призывают украинцев рационально пользоваться электроэнергией. В частности, переносить активное потребление на дневной период — с 10:00 до 15:00, а также избегать одновременного использования мощных электроприборов в пиковые часы — с 17:00 до 22:00.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться, поэтому следует следить за обновлениями от местных облэнерго и официальных источников.

Напомним, 26 марта на левом берегу Киева и части области зафиксировали проблемы с электричеством.

А накануне в «Укрэнерго» сообщили, что в результате массированных атак РФ по состоянию есть обесточивание в нескольких областях Украины. Самая сложная ситуация — в Одесской и Черниговской областях.