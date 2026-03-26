Женя Кот шокировал признанием об алкогольной зависимости и каким методом преодолел ее: "Я месяц пил"

Артист признался, кто именно помог ему преодолеть критическую проблему.

Вера Хмельницкая
Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот, известный участием и победой в шоу «Танці з зірками», откровенно заговорил о сложном периоде в своей жизни, связанном с зависимостью от алкоголя.

По словам артиста, проблемы начались еще более шести лет назад — накануне участия в танцевальном проекте вместе с актрисой Ксенией Мишиной. Тогда Кот переживал сильное психологическое давление и даже сомневался, сможет ли выйти на паркет.

Евгений Кот добавляет, что алкоголь стал для него своеобразным «ритуалом» — иногда он выпивал до двух бутылок вина в одиночку перед сном. Ситуация осложнилась настолько, что артист начал бояться выходить из дома из-за постоянных панических атак. Впрочем, переломным моментом стало обращение к психологу. Именно профессиональная помощь, по словам Кота, позволила ему постепенно стабилизировать состояние и вернуться к нормальной жизни.

«Перед "Танцами" с Мишиной я даже думал не заходить в сезон. Потому что у меня начались жесткие панические атаки. Меня посадили на транквилизаторы и антидепрессанты. Это ниф*га не дало. Это на момент, когда ты пьешь, тебе дает результат. Как только сходишь — задница в три раза хуже. Я закончил курс и я начал бухать. Я месяц пил. Я в принципе с алкоголем не дружу. Вечером бутылочку или две вина перед сном. И я уже потом не мог покинуть дом — у меня были панические атаки. Я нашел психолога и у нас был метч. Я сразу почувствовал с ней эффект», — признался Кот в интервью проекту «Кейс».

Сейчас образ жизни Евгения кардинально изменился. Он признается, что теперь посвящает больше времени спорту и семье. Танцовщик добавляет, что чувствует себя значительно лучше и гораздо энергичнее.

Напомним, недавно Женя Кот назвал имя эпатажной артистки, с которой в свое время отказался выходить на паркет «Танців з зірками». Тогда у танцовщика была веская причина.

