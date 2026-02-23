Папа Римский выступил с обращением в канун годовщины вторжения России в Украину

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

В преддверии очередной годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Папа Лев XIV выступил с призывом остановить боевые действия и начать реальный путь к миру.

Об этом сообщает Vatican News.

Понтифик напомнил, что прошло уже четыре года после начала большой войны против Украины, и отметил масштаб человеческих страданий.

«Дорогие братья и сестры, прошло уже четыре года с начала войны против Украины. Мое сердце снова приходит к трагической ситуации, которая есть перед глазами всех. Как много жертв, как много разбитых жизней и семей! Как много разрушений! Сколько невыразимых страданий…», — сказал Папа Лев.

Он подчеркнул, что каждая война оставляет глубокую рану, обозначающую целые поколения смертью, разрушениями и болью. По его словам, мир нельзя откладывать, а оружие должно умолкнуть.

«Мир нельзя откладывать, он является неотложным требованием, которое должно найти место в сердцах и вылиться в ответственные решения. Поэтому я снова настоятельно возобновляю мой призыв: пусть умолкнет оружие! Пусть прекратятся бомбардировки! Пусть же будет безотлагательно достигнуто прекращение огня и усилен диалог, чтобы открыть дорогу к миру», — подчеркнул Папа Римский Лев.

Подытоживая, понтифик призвал объединиться в молитве за украинский народ и всех, кто страдает войной в Украине и другими конфликтами в мире, чтобы наступил мир.

