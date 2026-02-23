Папа Римський виступив зі зверненням напередодні річниці вторгнення Росії до України

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

Напередодні чергової річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Лев XIV виступив із закликом зупинити бойові дії та розпочати реальний шлях до миру.

Про це повідомляє Vatican News.

Понтифік нагадав, що минуло вже чотири роки від початку великої війни проти України, і наголосив на масштабі людських страждань.

«Дорогі брати і сестри, минуло вже чотири роки від початку війни проти України. Моє серце знову приходить до трагічної ситуації, яка є перед очима всіх. Як же багато жертв, як же багато розбитих життів і сімей! Як же багато руйнувань! Скільки невимовних страждань…», — сказав Папа Лев.

Він підкреслив, що кожна війна залишає глибоку рану, яка позначає цілі покоління смертю, руйнуваннями та болем. За його словами, мир не можна відкладати, а зброя повинна замовкнути.

«Мир не можна відкладати, він є нагальною вимогою, яка має знайти місце в серцях і вилитися у відповідальні рішення. Тому я знову настійно поновлюю мій заклик: нехай замовкне зброя! Нехай припиняться бомбардування! Нехай же буде невідкладно досягнуто припинення вогню і посилено діалог, щоб відкрити дорогу до миру», — наголосив Папа Римський Лев.

Підсумовуючи, понтифік закликав об’єднатися в молитві за український народ і всіх, хто страждає через війну в Україні та інші конфлікти у світі, аби настав мир.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський Лев XIV виступив із закликом до миру після того, як Росія здійснила масовану нічну атаку на Україну, застосувавши сотні безпілотників і ракети.

Ми раніше інформували, що Папа Римський Лев XIV висловив солідарність з українцями, які потерпають від зимових холодів через обстріли енергетичної інфраструктури.