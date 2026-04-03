Пенсия в Украине: как изменить реквизиты для выплат онлайн

Для изменения банковских реквизитов необходимо открыть счет в избранном уполномоченном банке и подать заявление в сервисный центр Главного управления Пенсионного фонда Украины.

Украинцы продолжают получать пенсии

Украинцы продолжают получать пенсии

Получатель государственной выплаты может перевести пенсию с почты на банк или заменить банк онлайн.

Об этом сообщили в ПФУ.

Как изменить реквизиты для выплаты пенсии онлайн

  • На вебпортале ПФУ в правом верхнем углу экрана нажать кнопку «Вход» и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

  • В личном кабинете на панели слева в разделе «О пенсионном обеспечении» выбрать опцию «Внесение изменений в пенсионное дело».

  • В открывшемся окне из перечня заявлений выбрать опцию «Заявление об изменении способа выплаты пенсии (в случае изменения способа выплаты — с почты на банк или изменения банковских реквизитов)».

  • Заполнить поля заявления, отмеченные звездочкой «*». Важно: номер банковского счета указывается в международном формате IBAN, состоящий из 29 цифр и букв.

  • Загрузить заранее отсканированные документы (паспорт заявителя; идентификационный код, пенсионное удостоверение и т.п.), воспользовавшись кнопкой «Добавить файл». Дать согласие на передачу и обработку персональных данных и подтвердить (поставив соответствующие отметки), что вы ознакомлены с необходимостью уведомлять органы Фонда об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение. Нажмите «Сформировать заявление».

  • Проверить данные сформированного заявления и подписать его с помощью КЭП, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет придется ждать до апреля 2027 года.

Для всех других категорий пенсионеров в апреле существенных изменений не предусмотрено, кроме тех, кто достиг определенного «юбилейного» возраста.

Кроме того, в 2026 году граждане должны уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависят от актуальности данных.

