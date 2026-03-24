Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Флаг Польши. / © Associated Press

Реклама

Ночью против 24 марта Польша поднимала в небо военную авиацию из-за атаки России на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

«Из-за активности дальнобойных российских воздушных сил, наносящих удары по территории Украины, польские и союзные воздушные силы начали действовать в воздушном пространстве Польши», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что оперативное командование польских вооруженных сил «активировало необходимые силы и ресурсы». В частности, пара истребителей и самолеты раннего радиолокационного обнаружения поднимали в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки «достигли наивысший уровень боевой готовности».

В то же время, отметили польские военные, операции носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства Польши. В частности, в районах страны, которые прилегают к зонам, которые находились под угрозой.

Массированная атака на Украину

Ночью на 24 марта Россия атаковала Украину. ПС предупреждали об угрозе беспилотников. Кроме того, враг поднимал в воздух стратегическую авиацию и осуществил пуски крылатых ракет. Взрывы раздались в разных областях.

Известно, что российская армия массированно атаковала Украину дронами и ракетами. УЗ сообщила, что после обстрела задерживаются поезда в ряде областей страны. В частности, по соображениям безопасности задержки фиксируют в Днепропетровске и Полтавской областях.