Путин прибыл в Индию: кто встретил диктатора у самолета

Путин / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Индию. Его встретил индийский премьер Нарендра Моди.

Об этом сообщает Clash Report.

По данным российских пропагандистских изданий, Путин начал свой двухдневный визит в Индию. Самолет главы РФ сел на авиабазе Палам индийских ВВС.

РосСМИ пишут, что Путин по прибытии в Нью-Дели сел в автомобиле с Моди — белый внедорожник индийского премьера.

"Путин и Моди на одном автомобиле отправились на неформальную встречу, общение президента России и премьера Индии началось уже в машине", - сообщили корреспонденты ТАСС.

Напомним, Путин выдал очередное скандальное заявление об «освобождении Донбасса».

«Россия в любом случае уволит Донбасс и Новороссию», — заявил диктатор.

Мол, это произойдет военным или другим путём.