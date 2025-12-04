- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1257
- Время на прочтение
- 1 мин
Путин прибыл в Индию: кто встретил диктатора у самолета
Моде встретил Путина у самолета, приземлившегося в индийской столице Нью-Дели.
Диктатор РФ Владимир Путин прибыл в Индию. Его встретил индийский премьер Нарендра Моди.
Об этом сообщает Clash Report.
По данным российских пропагандистских изданий, Путин начал свой двухдневный визит в Индию. Самолет главы РФ сел на авиабазе Палам индийских ВВС.
РосСМИ пишут, что Путин по прибытии в Нью-Дели сел в автомобиле с Моди — белый внедорожник индийского премьера.
"Путин и Моди на одном автомобиле отправились на неформальную встречу, общение президента России и премьера Индии началось уже в машине", - сообщили корреспонденты ТАСС.
Напомним, Путин выдал очередное скандальное заявление об «освобождении Донбасса».
«Россия в любом случае уволит Донбасс и Новороссию», — заявил диктатор.
Мол, это произойдет военным или другим путём.