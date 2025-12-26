ТСН в социальных сетях

Украина
1 мин

РФ атакует Украину из домов гражданских в Беларуси: Зеленский раскрыл подробности

РФ размещает оружие для атак по Украине на жилых домах в приграничных селах Беларуси.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © ТСН

Российские войска используют гражданскую инфраструктуру и жилищный сектор в приграничных районах Беларуси для осуществления атак против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Оборудование, которое используется в ударах против Украины, в населенных пунктах Беларуси рядом с границей располагается в том числе на жилых домах», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что российские войска начали использовать территорию Беларуси для маневров дронов-камикадзе, пытаясь обойти украинские рубежи перехвата.

По словам президента, во время недавней Ставки особое внимание было уделено последним атакам на Ковель. Анализ показал, что враг пытается рассчитать расположение украинских средств ПВО и найти пути их обхода.

