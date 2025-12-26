ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
228
1 хв

РФ атакує Україну з житлових будинків у Білорусі: Зеленський розкрив подробиці

РФ розміщує зброю для атак по Україні на житлових будинках у прикордонних селах Білорусі.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © ТСН

Російські війська використовують цивільну інфраструктуру та житловий сектор у прикордонних районах Білорусі для здійснення атак проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, російські війська почали використовувати територію Білорусі для маневрів дронів-камікадзе, намагаючись обійти українські рубежі перехоплення.

За словами президента, під час нещодавньої Ставки окрему увагу приділили останнім атакам на Ковель. Аналіз показав, що ворог намагається вирахувати розташування українських засобів ППО та знайти шляхи їхнього обходу.

