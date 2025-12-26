РФ атакує Україну з житлових будинків у Білорусі: Зеленський розкрив подробиці

Володимир Зеленський / © ТСН

Російські війська використовують цивільну інфраструктуру та житловий сектор у прикордонних районах Білорусі для здійснення атак проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Обладнання, що використовується в ударах проти України, у населених пунктах Білорусі поруч з кордоном розташовується в тому числі на житлових будинках», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, російські війська почали використовувати територію Білорусі для маневрів дронів-камікадзе, намагаючись обійти українські рубежі перехоплення.

За словами президента, під час нещодавньої Ставки окрему увагу приділили останнім атакам на Ковель. Аналіз показав, що ворог намагається вирахувати розташування українських засобів ППО та знайти шляхи їхнього обходу.