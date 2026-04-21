РФ нанесла двойной удар по центру крупного города: "прилет" второй раз за утро, атаковали предприятие
На этот раз под прицелом врага оказался Киевский район Харькова.
Дополнено новыми материалами
Российские войска атаковали Харьков во второй раз за утро 21 апреля. Вражеский дрон попал по гражданскому предприятию.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского боевого беспилотника по гражданскому предприятию. Информация о возможных пострадавших, а также масштабах разрушений пока уточняется.
Напомним, ранее 21 апреля российские оккупанты атаковали центр Харькова боевым дроном, попав в админздание в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется.