Укрaїнa
872
1 хв

РФ завдала подвійного удару по центру великого міста: "приліт" вдруге за ранок, атакували підприємство

Цього разу під прицілом ворога опинився Київський район Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський дрон

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували Харків удруге за ранок 21 квітня. Ворожий дрон влучив по цивільному підприємству.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого бойового безпілотника по цивільному підприємству. Інформація щодо можливих постраждалих, а також масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Нагадаємо, раніше 21 квітня російські окупанти атакували центр Харкова бойовим дроном, поціливши в адмінбудівлю у Шевченківському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

