Россияне ударили по зданию полиции на севере Украины: вспыхнул огонь, первые детали

Пожар в Прилуках после российского удара 20 апреля / © Национальная полиция Украины

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска 20 апреля атаковали город Прилуки на Черниговщине с помощью беспилотников. В результате попадания в райотдел полиции вспыхнул пожар, известно об одном раненом.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Реклама

В результате атаки возник пожар на территории районного отдела полиции. Также зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье о военных преступлениях.

К слову, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Броварской район Киевщины дронами. Как сообщил глава ОВА Николай Калашник, ранения получил мужчина 1974 года рождения. В результате обстрела повреждены два частных дома, квартира, помещение бассейна и четыре автомобиля.