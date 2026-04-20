Россияне ударили по зданию полиции на севере Украины: вспыхнул огонь, первые детали

Удары по Прилукам вызвали разрушения гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Ирина Лабьяк
Пожар в Прилуках после российского удара 20 апреля / © Национальная полиция Украины

Российские войска 20 апреля атаковали город Прилуки на Черниговщине с помощью беспилотников. В результате попадания в райотдел полиции вспыхнул пожар, известно об одном раненом.

Об этом сообщила полиция Черниговской области.

Российские оккупанты совершили обстрел города Прилуки. По предварительным данным, пострадал один местный житель.

В результате атаки возник пожар на территории районного отдела полиции. Также зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и автомобилей.

Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье о военных преступлениях.

К слову, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Броварской район Киевщины дронами. Как сообщил глава ОВА Николай Калашник, ранения получил мужчина 1974 года рождения. В результате обстрела повреждены два частных дома, квартира, помещение бассейна и четыре автомобиля.

