Россияне ударили по зданию полиции на севере Украины: вспыхнул огонь, первые детали
Удары по Прилукам вызвали разрушения гражданской инфраструктуры и автомобилей.
Российские войска 20 апреля атаковали город Прилуки на Черниговщине с помощью беспилотников. В результате попадания в райотдел полиции вспыхнул пожар, известно об одном раненом.
Об этом сообщила полиция Черниговской области.
Российские оккупанты совершили обстрел города Прилуки. По предварительным данным, пострадал один местный житель.
В результате атаки возник пожар на территории районного отдела полиции. Также зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры и автомобилей.
Правоохранители внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных расследований по статье о военных преступлениях.
К слову, в ночь на 20 апреля Россия атаковала Броварской район Киевщины дронами. Как сообщил глава ОВА Николай Калашник, ранения получил мужчина 1974 года рождения. В результате обстрела повреждены два частных дома, квартира, помещение бассейна и четыре автомобиля.