Основанием для отсрочки от мобилизации для многодетных родителей является фактическое содержание трех и более детей. Если супруги находятся в разводе и биологический отец имеет более, чем трехмесячную задолженность по алиментам, он может быть призван в армию.

Об этом заявил украинский адвокат, член комитета по информационной политике НААУ Ярослав Куц в комментарии «Новости.Live».

«Если лицо, которое считается отцом-военнообязанным имеет задолженность по содержанию этих детей и государственная исполнительная служба об этом отмечает и не предоставляет соответствующей справки об отсутствии такой задолженности, то тогда, конечно, теряется такое основание, потому что теряется главное определение — „на содержании“. То есть на сегодняшний день вы должны доказать, что вы содержите своих детей», — пояснил он.

В то же время, по словам адвоката, отчим, который официально опекает и содержит троих детей, получает право на отсрочку.

«На сегодня существует судебная практика, когда небиологический отец, имея на содержании трех и более детей от своей жены, который официально оформил опекунство и официально их содержит, получает основания для отсрочки», — отметил Ярослав Куц.

