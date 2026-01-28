- Дата публикации
Россия испытывает на Харькове свое новое оружие с искусственным интеллектом - подробности
города Украины стали полигоном для испытаний российских дронов, которые могут автоматически поражать гражданские объекты.
Города Украины «стали полигоном для испытаний оружия России». Над населенными пунктами тестируются новые дроны и другие высокотехнологичные системы. Сейчас РФ начала наносить удары по Харькову, испытывая дроны с элементами искусственного интеллекта.
Об этом рассказал глава управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко в эфире “Суспільне«».
По его словам, эти беспилотники находятся в тестовом режиме и могут автоматически поражать гражданские объекты.
«Дроны можно запрограммировать на любые цели — скопления людей, конкретные автомобили или помещения. Если во время движения по траектории дрон обнаруживает объект, который соответствует заданной цели, он самостоятельно принимает решение о поражении», — отметил Борисенко.
В то же время он подчеркнул, что точность таких дронов не гарантируется: на работу искусственного интеллекта влияют качество изображения, частота и разрешение кадров, а также другие технические факторы.
