Россия испытывает на Харькове свое новое оружие с искусственным интеллектом - подробности

Последствия атаки на Харьков

Реклама

Города Украины «стали полигоном для испытаний оружия России». Над населенными пунктами тестируются новые дроны и другие высокотехнологичные системы. Сейчас РФ начала наносить удары по Харькову, испытывая дроны с элементами искусственного интеллекта.

Об этом рассказал глава управления Харьковской облпрокуратуры Спартак Борисенко в эфире “Суспільне«».

По его словам, эти беспилотники находятся в тестовом режиме и могут автоматически поражать гражданские объекты.

Реклама

«Дроны можно запрограммировать на любые цели — скопления людей, конкретные автомобили или помещения. Если во время движения по траектории дрон обнаруживает объект, который соответствует заданной цели, он самостоятельно принимает решение о поражении», — отметил Борисенко.

В то же время он подчеркнул, что точность таких дронов не гарантируется: на работу искусственного интеллекта влияют качество изображения, частота и разрешение кадров, а также другие технические факторы.

Напомним, ранее мы писали о еще, что 26 января в Киеве зафиксировали пролет российского ударного дрона, воздушную тревогу не объявляли, он пролетел всю столицу. Эксперты рассказывали о новой тактике россиян, и какую опасность несет это.