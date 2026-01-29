ТСН в социальных сетях

Россияне ударили "Шахедами" по Одессе: первые подробности

Ночью Одесса находилась под вражеской атакой. Обошлось, по данным местной власти, без жертв и пострадавших.

Последствия атаки

Ночью россияне нанесли удар «Шахедами» по Одессе, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Информация о пострадавших не поступала.

«В городе штатно работают все службы и социальный транспорт. Коммунальщики ликвидируют последствия российских обстрелов», — уточнил Лысак.

Напомним, накануне враг ударил по Одесчине полсотней «Шахедов» — три человека погибли, более трех десятков пострадали. Среди них — шесть детей и беременная женщина на 39-й неделе.

В результате ночной атаки повреждено полсотни жилых домов. В одном — обрушились сразу три этажа. Поисковая операция продолжалась более полутора суток.

