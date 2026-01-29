- Дата публикации
Россияне ударили "Шахедами" по Одессе: первые подробности
Ночью Одесса находилась под вражеской атакой. Обошлось, по данным местной власти, без жертв и пострадавших.
Ночью россияне нанесли удар «Шахедами» по Одессе, поврежден объект инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.
Информация о пострадавших не поступала.
«В городе штатно работают все службы и социальный транспорт. Коммунальщики ликвидируют последствия российских обстрелов», — уточнил Лысак.
Напомним, накануне враг ударил по Одесчине полсотней «Шахедов» — три человека погибли, более трех десятков пострадали. Среди них — шесть детей и беременная женщина на 39-й неделе.
В результате ночной атаки повреждено полсотни жилых домов. В одном — обрушились сразу три этажа. Поисковая операция продолжалась более полутора суток.