Россияне ударили "Шахедами" по Одессе: первые подробности

Последствия атаки

Ночью россияне нанесли удар «Шахедами» по Одессе, поврежден объект инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак.

Информация о пострадавших не поступала.

«В городе штатно работают все службы и социальный транспорт. Коммунальщики ликвидируют последствия российских обстрелов», — уточнил Лысак.

Напомним, накануне враг ударил по Одесчине полсотней «Шахедов» — три человека погибли, более трех десятков пострадали. Среди них — шесть детей и беременная женщина на 39-й неделе.

В результате ночной атаки повреждено полсотни жилых домов. В одном — обрушились сразу три этажа. Поисковая операция продолжалась более полутора суток.