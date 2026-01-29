Росіяни вгатили "Шахедами" по Одесі: перші подробиці та фото

Наслідки атаки

Уночі росіяни завдали удару «Шахедами» по Одесі, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Інформація про постраждалих не надходила.

«У місті штатно працюють усі служби та соціальний транспорт. Комунальники ліквідовують наслідки російського обстрілу», — уточнив Лисак.

Згодом очільник ОВА Олег Кіпер повідомив подробиці удару.

«Унаслідок ворожої атаки виникла пожежа на промисловому об’єкті. Пошкоджено складські та виробничі будівлі, вантажні автомобілі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Всі спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки», — зазначив він.

Після ударів виникли пожежі / © ДСНС

Рятувальники на місці атаки / © ДСНС

Нагадаємо, напередодні ворог ударив по Одещині півсотнею «Шахедів» — троє людей загинули, понад три десятки постраждали. Серед них — шестеро дітей і вагітна жінка на 39-му тижні.

Внаслідок нічної атаки понівечено пів сотні житлових будинків. В одному — обвалилися одразу три поверхи. Пошукова операція тривала понад пів доби.