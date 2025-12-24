Россияне закрепились в приграничье на Сумщине: в ВСУ объяснили опасность и тактику оккупантов

Российские военные / Архивное фото / © Укрінформ

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать приграничье на Сумщине. Подразделениям армии РФ удалось зацепиться на окраине населенного пункта, расположенного вплотную к государственной границе.

О ситуации рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

Ситуация в Грабовском

По словам спикера, россияне контролируют только южную часть села и сохраняют там свое присутствие. Боевые действия в селе не прекращаются, происходят постоянные столкновения с силами обороны Украины.

«Дальше они продвинуться не могут, но тем не менее в самом поселке, которое находится возле границы, они сейчас закреплены», — отметил Трегубов.

Главная сложность обороны Грабовского — географическая. Поселок расположен непосредственно на линии границы, поэтому там отсутствует оперативная глубина. Это означает, что физически невозможно построить оборонительные рубежи перед селом, чтобы не пустить врага.

Сколько россиян зашли в Грабовское

Военные оценивают численность российской группировки в этом районе примерно в 100 человек. Это не только что мобилизованные новобранцы, а подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады армии РФ.

«Это относительно обычные их бойцы… Но это люди, прошедшие подготовку», — уточнил Трегубов.

Есть ли угроза прорыва обороны

Пока признаков подготовки к масштабной стратегической наступательной операции на этом направлении нет. Военные склоняются к мнению, что эта атака имеет другую цель.

По мнению Трегубова, это похоже на «единичную операцию», которую враг проводит ради информационного или политического эффекта, чтобы отчитаться о «захвате» новых метров украинской земли.

Напомним, ночью, 20 декабря, российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности в приграничье в Краснопольской общине Сумщины вырос спрос на эвакуацию.