- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне закрепились в приграничье на Сумщине: в ВСУ объяснили опасность и тактику оккупантов
Российским войскам удалось закрепиться в южной части села Грабовское Сумской области, но дальнейшее его продвижение заблокировано Силами обороны.
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать приграничье на Сумщине. Подразделениям армии РФ удалось зацепиться на окраине населенного пункта, расположенного вплотную к государственной границе.
О ситуации рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
Ситуация в Грабовском
По словам спикера, россияне контролируют только южную часть села и сохраняют там свое присутствие. Боевые действия в селе не прекращаются, происходят постоянные столкновения с силами обороны Украины.
«Дальше они продвинуться не могут, но тем не менее в самом поселке, которое находится возле границы, они сейчас закреплены», — отметил Трегубов.
Главная сложность обороны Грабовского — географическая. Поселок расположен непосредственно на линии границы, поэтому там отсутствует оперативная глубина. Это означает, что физически невозможно построить оборонительные рубежи перед селом, чтобы не пустить врага.
Сколько россиян зашли в Грабовское
Военные оценивают численность российской группировки в этом районе примерно в 100 человек. Это не только что мобилизованные новобранцы, а подготовленные военнослужащие мотострелковой бригады армии РФ.
«Это относительно обычные их бойцы… Но это люди, прошедшие подготовку», — уточнил Трегубов.
Есть ли угроза прорыва обороны
Пока признаков подготовки к масштабной стратегической наступательной операции на этом направлении нет. Военные склоняются к мнению, что эта атака имеет другую цель.
По мнению Трегубова, это похоже на «единичную операцию», которую враг проводит ради информационного или политического эффекта, чтобы отчитаться о «захвате» новых метров украинской земли.
Напомним, ночью, 20 декабря, российские военные зашли на пограничную территорию села Грабовское и вывезли оттуда 50 гражданских жителей. В ночь, когда россияне вывезли людей, в этом районе продолжались боевые действия. Из-за обострения ситуации безопасности в приграничье в Краснопольской общине Сумщины вырос спрос на эвакуацию.