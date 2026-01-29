Евгений Калугин / © Бюро экономической безопасности Украины

В течение нескольких последних лет родственники высокопоставленного сотрудника Бюро экономической безопасности Евгения Калугина успешно развивают собственный бизнес и приобретают имущество на миллионы гривен.

На это обратили внимание в сюжете Bihus.Info.

Сейчас правоохранитель, который занимается борьбой с экономическими преступлениями, возглавляет БЭБ в Закарпатской области, а ранее он работал заместителем руководителя ТУ БЭБ в Черновицкой области.

В Черновицкой области его мать стала совладелицей фирмы «Голден Блэк», которая начала развивать собственную сеть автозаправок на Буковине.

Впоследствии в этой же области компания «Голден Блэк Спа», в которой соучредителем является жена Калугина, взяла в кредит два здания АЗС за 40 миллионов гривен.

Кроме того, Алена Калугина вместе с компаньонками приобрела земельный участок вблизи Черновцов (приблизительная коммерческая стоимость — 12 млн грн), где открыт бассейн и ресторан Black Lotus, а также ночной клуб.

После перевода Евгения Калугина на Закарпатье его жена и мать купили 12 соток земли, по 6 каждая, в частном секторе на словацкой границе в Ужгороде. Стоимость такого участка под застройку — более 100 000 долларов.

Собственно на этом земельном участке сейчас ведется строительство таунхаусов. Как уверяет Алена Калугина, возведением жилья занимаются «другие люди», с которыми она имеет устные договоренности.

Кроме того, жена борца с экономическими преступлениями инвестировала в аграрную компанию «Хрум», в собственности которой более 2 гектаров земли на Закарпатье.

Алена Калугина уверяет, что на приобретение упомянутых активов хватило ее задекларированных средств.

После назначения Евгения Калугина в БЭБ значительный имущественный актив появился также у его отца: более полугектара земли в Козине, по соседству с имением Рината Ахметова. Стоимость участка такой площади здесь составляет примерно 15 миллионов гривен. Отец правоохранителя Павел Калугин сообщил Bihus.Info, что приобрел участок для себя за собственные средства.

