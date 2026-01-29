Євгеній Калугін / © Бюро економічної Безпеки України

Реклама

Упродовж кількох останніх років родичі високопоставленого співробітника Бюро економічної безпеки Євгенія Калугіна успішно розвивають власний бізнес та набувають майно на мільйони гривень.

На це звернули увагу в сюжеті Bihus.Info.

Зараз правоохоронець, який займається боротьбою із економічними злочинами, очолює БЕБ у Закарпатській області, а раніше він працював заступником керівника ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Реклама

У Чернівецькій області його матір стала співвласницею фірми «Голден Блек», яка почала розвивати власну мережу автозаправок на Буковині.

Згодом у цій же області компанія «Голден Блек Спа», в якій співзасновницею є дружина Калугіна, взяла в кредит дві будівлі АЗС за 40 мільйонів гривень.

Окрім того, Альона Калугіна разом з компаньйонками придбала земельну ділянку поблизу Чернівців (приблизна комерційна вартість — 12 млн грн), де відкрито басейн та ресторан Black Lotus, а також нічний клуб.

Після переведення Євгенія Калугіна на Закарпаття його дружина та матір купили 12 соток землі, по 6 кожна, в приватному секторі на словацькому кордоні в Ужгороді. Вартість такої ділянки під забудову — понад 100 000 доларів.

Реклама

Власне на цій земельній ділянці зараз ведеться будівництво таунхаусів. Як запевняє Альона Калугіна, зведенням житла займаються «інші люди», з якими вона має усні домовленості.

Окрім того, дружина борця з економічними злочинами інвестувала в аграрну компанію «Хрум», у власності якої понад 2 гектари землі на Закарпатті.

Альона Калугіна запевняє, що на придбання згаданих активів вистачило її задекларованих коштів.

Після призначення Євгенія Калугіна в БЕБ значний майновий актив з’явився також у його батька: понад пів гектара землі у Козині, по сусідству з маєтком Ріната Ахметова. Вартість ділянки такої площі тут становить приблизно 15 мільйонів гривень. Батько правоохоронця Павло Калугін повідомив Bihus.Info, що придбав ділянку для себе за власні кошти.

Реклама

Нагадаємо, раніше ДБР оголосило підозру керівнику одного з відділів Львівського обласного ТЦК, якого підозрюють у приховуванні квартири вартістю понад 1,8 млн грн.