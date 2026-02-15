Штраф до 85 тысяч или тюрьма: за что могут наказать рыбаков в феврале

Зимняя рыбалка, щука / © Pexels

Для настоящих ценителей зимней ловли в Украине ни низкие температуры, ни метели не являются преградой. Однако, выходя на лед в феврале, рыбакам следует строго соблюдать правовые нормы, чтобы удовлетворение от хобби не обернулось весомыми штрафами.

В последний месяц зимы на большинстве водоемов в Украине действуют сезонные ограничения, напоминает Государственная экологическая инспекция.

Дело в том, что в холодное время года рыба перебирается в самые глубокие части водоемов — зимовальные ямы. Там он и находится в малоподвижном состоянии до весны, пока температура воды не возрастет.

Какие ограничения действуют в Украине

Чтобы защитить рыбу зимой, в Украине действуют строгие ограничения. Рыбалка в таких участках запрещена с 1 ноября 2025 года и вплоть до начала периода нереста в 2026 году.

Ловить рыбу можно только подальше от зимовальных ям. При этом разрешается использовать только определенное оборудование:

зимние удочки;

донные удочки;

жерлицы;

поплавочные удочки.

Стоит отметить, что один рыбак имеет право использовать в общей сложности не более семи крючков на зимней рыбалке.

Штрафы за нарушение

Нарушителей правил рыбалки в феврале ждет ответственность. Можно не только получить штраф, но и остаться без оснащения, которое сейчас стоит немало.

За нарушение правил предусмотрены следующие штрафы:

пренебрежение запретом за вылов рыбы в указанных местах — от 34 до 170 гривен ;

использование запрещенных удочек и других рыболовных средств — от 340 до 680 гривен.

При этом в последнем случае у рыбака обязательно изымают снасти и незаконно добытую рыбу.

Более того, существует еще и уголовная ответственность для нарушителей:

за вылов рыбы в промышленных масштабах, нанесших значительный ущерб природе, штраф составляет от 17 тысяч до 85 тысяч гривен.

или ожидает ограничение свободы до трех лет (статья 249 Уголовного кодекса Украины).

Нормы отлова рыбы

В дополнение к законодательству в Украине существуют правила любительского и спортивного рыболовства. Они регулируют нормы зимней рыбалки, напомнили в Киевском рыбоохранном патруле.

Они позволяют:

суточную норму отлова не более 3 килограммов рыбы и 30 раков на человека;

рыбалку любыми удочками или спиннингом, но с использованием не более 7 крючков;

лов рыбы с берега или с лодки.

Важно! Строго запрещено применять во время рыбалки ядовитые вещества, взрывчатые или химические, электроток, огнестрельное оружие и другие способы ловли, значительно вредящие окружающей среде.

Где ловить рыбу зимой?

Успешная зимняя рыбалка во многом зависит от понимания поведения конкретных видов рыбы. Знание их привычек помогает выбрать правильное место и снасти.

Окунь зимой чаще всего держится вблизи коряг, подводных неровностей и бровок. Самая активная поклевка приходится на утренние и вечерние часы.

Щука в холодный сезон хорошо ловится на жерлице с живой наживкой. В феврале она часто выходит на мелководье, где в воде больше кислорода, что увеличивает шансы на удачный улов.

Судак проявляет наибольшую активность в темное время суток. Искать его следует на значительных глубинах и в чистых руслах рек, где течение обеспечивает благоприятные условия.

