- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Стартовала программа "Скрининг здоровья 40+": как получить деньги на обследование
Программа «Скрининг здоровья 40+» стартует с 1 января 2026 года. Юлия Свириденко объяснила, кто и как может получить выплату медицинского чека.
С 1 января в Украине начинается масштабная национальная программа «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья среди граждан среднего и старшего возраста.
О запуске программы сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко .
«Она позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и своевременно выявлять риски хронических болезней. Стоимость скрининга покрывает государство», — отметила Свириденко.
По ее словам, каждый участник программы получит от государства 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на прохождение медицинского чека.
Как воспользоваться услугой через «Действие»:
Сначала поступит в приложение автоматически на 30-й день после вашего дня рождения.
Затем нужно принять приглашение и открыть специальное Действие.Карту (или использовать уже имеющуюся).
Денежные средства поступят на счет в течение 7 дней.
После получения средств необходимо выбрать медучреждение-участник и записаться на прием.
«Если у вас нет Действия, после 30-го дня со дня рождения обратитесь в банк-партнер (на данный момент — Приват-Банк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем — в ЦНАП», — отметила Юлия Свириденко.
Добавляет, что обследование можно пройти в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях, участвующих в программе, независимо от вашего места регистрации. Узнать полный перечень обследований и найти ближайшую клинику можно на официальном сайте программы.
