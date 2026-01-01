Стартовала программа "Скрининг здоровья 40+": как получить деньги на обследование

Здоровье / © Credits

Реклама

С 1 января в Украине начинается масштабная национальная программа «Скрининг здоровья 40+». Инициатива направлена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и расстройств психического здоровья среди граждан среднего и старшего возраста.

О запуске программы сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко .

«Она позволит украинцам и украинкам от 40 лет и старше пройти обследование и своевременно выявлять риски хронических болезней. Стоимость скрининга покрывает государство», — отметила Свириденко.

Реклама

По ее словам, каждый участник программы получит от государства 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на прохождение медицинского чека.

Как воспользоваться услугой через «Действие»:

Сначала поступит в приложение автоматически на 30-й день после вашего дня рождения.

Затем нужно принять приглашение и открыть специальное Действие.Карту (или использовать уже имеющуюся).

Денежные средства поступят на счет в течение 7 дней.

После получения средств необходимо выбрать медучреждение-участник и записаться на прием.

«Если у вас нет Действия, после 30-го дня со дня рождения обратитесь в банк-партнер (на данный момент — Приват-Банк) для оформления пластиковой карты со специальным счетом, а затем — в ЦНАП», — отметила Юлия Свириденко.

Добавляет, что обследование можно пройти в государственных, коммунальных или частных медицинских учреждениях, участвующих в программе, независимо от вашего места регистрации. Узнать полный перечень обследований и найти ближайшую клинику можно на официальном сайте программы.

Напомним, ранее мы писали, что уже с 1 января 2026 года в Украине стартует программа «Скрининг здоровья 40+». Государство оплатит это через «Действие» — правительство уже приняло решение.

Реклама

Также раньше мы писали, «Зимнюю тысячу» можно потратить на медицинские препараты и изделия, а также диетические добавки. Полный список содержит более 14 тыс. Наименований.