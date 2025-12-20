Кирилл Буданов. / © Офис президента Украины

Реклама

Глава украинского Главного управления разведки Кирилл Буданов высказался об обмене украинскими территориями на мир.

Об этом он сказал в открытом интервью в Клубе LB.

«Не торопитесь с этим. Еще раз говорю: я максимальный противник того, чтобы что-нибудь отдать. В принципе», - подчеркнул главный украинский разведчик.

Реклама

Заметим, что Буданов ответил на вопрос о референдуме и его мнениях относительно того, как украинцы могут отреагировать на возможность того, что страна может отдать РФ свою территорию.

Напомним, вопрос территорий – камень преткновения в мирном процессе. В частности, президент США Дональд Трамп заявил, что "украинцы уже потеряли территорию". В то же время, Трамп заверил, что США работают вместе с Европой над гарантиями безопасности для Украины.

Между тем "фюрер" Владимир Путин 17 декабря во время церемонии вручения медалей российским военнослужащим дерзко заявил, мол, РФ достигнет всех своих целей, потому что имеет право на "исторические земли" . Путинские чиновники также неоднократно отмечали, что заберут Донбасс либо военным путем, либо нет.