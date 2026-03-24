Украину накроет новый удар стихии: синоптик назвал дату еще одного похолодания

Прогноз погоды в Украине / © ТСН

Март продолжает радовать украинцев весенним теплом, однако в конце месяца синоптическая ситуация несколько изменится. Погожее начало весны прервет кратковременное похолодание.

Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

По прогнозам специалиста, в ближайшие трое суток атмосферное давление в Украине будет постепенно снижаться. Несмотря на это, в большинстве областей погода все еще будет определять поле повышенного давления, поэтому существенных осадков не предполагается. Однако некоторые регионы все же ощутят влияние влажных воздушных масс.

«Только на юго-востоке страны будет ощущаться влияние области пониженного давления с Черного моря, что обусловит местами небольшой дождь», — отметил Семилит.

Ночное похолодание и ветер

В ближайшие дни характер погоды сменит северо-восточный ветер. Он принесет в Украину более холодную воздушную массу, что приведет к снижению температуры в ночное время. В некоторых регионах колонки термометров опустятся ниже нуля.

В последующие трое суток ночью ожидается температура от +3 ° до -2 °. Исключением станет только южная часть страны, где сохранится положительная температура.

Когда вернется настоящее тепло

Синоптик успокаивает: похолодание будет непродолжительным. Уже с 26 марта весеннее тепло станет возвращаться на всю территорию Украины без исключения.

«На положительную температуру 26 марта уже рассчитываем повсюду по территории Украины. Днем прогнозируем постепенное нарастание тепла», — подчеркнул эксперт Гидрометцентра.

Так, с 26 марта ночные показатели возрастут до +1°…+6°. Дневная температура по всей стране будет достаточно комфортной — воздух прогреется от +11° до +19°.

Напомним, синоптики прогнозируют, что начало следующей недели порадует украинцев теплом, но ближе к выходным станет холоднее и начнутся осадки.