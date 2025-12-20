ТСН в социальных сетях

"Укрзализныця" возобновила поезд Одесса-Кишинев: есть ли спрос на билеты

«Укрзализныця» объявила о возобновлении важного международного маршрута, не функционировавшего с 2022 года.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Поезд Одесса-Кишинев

Поезд Одесса-Кишинев / © Фото из открытых источников

Железнодорожное сообщение между югом Украины и Молдовой возобновлено. Укрзализныця запустила поезд по маршруту Одесса—Кишинев впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Билеты разметают мгновенно

Пассажиры продемонстрировали очень высокий интерес к восстановленному маршруту. По данным перевозчика, 60% билетов было продано только через первые 3 часа после открытия продажи.

На сегодня статистика заполненности рейсов на ближайшие даты выглядит так:

  • 61% - на рейсы из Одессы;

  • 93% - на рейсы из Киева (на это направление спрос традиционно остается пиковым).

Расписание движения

В «Укрзализныце» отметили, что продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе . Это позволит разгрузить автобусные маршруты и упростить пересечение границы для жителей региона.

Напомним, ночью против 19 декабря российская армия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, железнодорожная инфраструктура. Произошли некоторые изменения в движении поездов 19-22 декабря.

