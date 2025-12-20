"Укрзализныця" возобновила поезд Одесса-Кишинев: есть ли спрос на билеты

Поезд Одесса-Кишинев / © Фото из открытых источников

Железнодорожное сообщение между югом Украины и Молдовой возобновлено. Укрзализныця запустила поезд по маршруту Одесса—Кишинев впервые с начала полномасштабного вторжения.

Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.

Билеты разметают мгновенно

Пассажиры продемонстрировали очень высокий интерес к восстановленному маршруту. По данным перевозчика, 60% билетов было продано только через первые 3 часа после открытия продажи.

На сегодня статистика заполненности рейсов на ближайшие даты выглядит так:

61% - на рейсы из Одессы;

93% - на рейсы из Киева (на это направление спрос традиционно остается пиковым).

Расписание движения

В «Укрзализныце» отметили, что продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе . Это позволит разгрузить автобусные маршруты и упростить пересечение границы для жителей региона.

Напомним, ночью против 19 декабря российская армия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, железнодорожная инфраструктура. Произошли некоторые изменения в движении поездов 19-22 декабря.