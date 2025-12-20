- Дата публикации
-
- Украина
"Укрзализныця" возобновила поезд Одесса-Кишинев: есть ли спрос на билеты
«Укрзализныця» объявила о возобновлении важного международного маршрута, не функционировавшего с 2022 года.
Железнодорожное сообщение между югом Украины и Молдовой возобновлено. Укрзализныця запустила поезд по маршруту Одесса—Кишинев впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом компания сообщила в своем официальном Telegram-канале.
Билеты разметают мгновенно
Пассажиры продемонстрировали очень высокий интерес к восстановленному маршруту. По данным перевозчика, 60% билетов было продано только через первые 3 часа после открытия продажи.
На сегодня статистика заполненности рейсов на ближайшие даты выглядит так:
61% - на рейсы из Одессы;
93% - на рейсы из Киева (на это направление спрос традиционно остается пиковым).
Расписание движения
В «Укрзализныце» отметили, что продажа билетов из Одессы уже открыта на ежедневной основе . Это позволит разгрузить автобусные маршруты и упростить пересечение границы для жителей региона.
Напомним, ночью против 19 декабря российская армия в очередной раз обстреляла Одесскую область. В частности, железнодорожная инфраструктура. Произошли некоторые изменения в движении поездов 19-22 декабря.