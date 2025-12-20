“Укрзалізниця” відновила потяг Одеса-Кишинів: чи є попит на квитки

Потяг Одеса-Кишинів / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Залізничне сполучення між півднем України та Молдовою відновлено. «Укрзалізниця» запустила потяг за маршрутом Одеса—Кишинів вперше від початку повномасштабного вторгнення.

Про це компанія повідомила у своєму офіційному Telegram-каналі.

Квитки розмітають миттєво

Пасажири продемонстрували надзвичайно високий інтерес до відновленого маршруту. За даними перевізника, 60% квитків було продано лише за перші 3 години після відкриття продажу.

Реклама

Станом на зараз статистика заповненості рейсів на найближчі дати виглядає так:

61% — на рейси з Одеси;

93% — на рейси з Києва (на цей напрямок попит традиційно залишається піковим).

Розклад руху

В «Укрзалізниці» зазначили, що продаж квитків із Одеси вже відкрито на щоденній основі. Це дозволить розвантажити автобусні маршрути та спростити перетин кордону для мешканців регіону.

Нагадаємо, вночі проти 19 грудня російська армія вчергове обстріляла Одеську область. Зокрема, залізничну інфраструктуру. Відбулися деякі зміни у русі поїздів 19 -22 грудня.