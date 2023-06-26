В Херсоне сменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел

В микрорайоне Корабел в Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. С 27 июня она продлится с 21:00 до 05:00.

Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.

По его словам, также частично отменяется запрет на въезд в некоторые части микрорайона Корабел. Так, уже со вторника жители могут попасть в свои дома на Нефтегаване.

Впрочем, от площади Гидропарк по улице Марии Фортус запрещен въезд и пребывание в связи с проведением мероприятий по разминированию и обеспечению ситуации.

Также известно, что 27-28 июня в Херсоне не будут курсировать троллейбусы. В МВА отмечают, что это связано с обстрелом коммунального предприятия, в результате которого трое работников погибли, а трое получили ранения.

К слову, после подрыва Каховской ГЭС — с 13 июня был введен запрет на въезд в микрорайон Корабел (Остров). Местные жители, которые там оставались, могли передвигаться по ним с 12:00 до 15:00.

Ситуация в Херсонской области

В ГСЧС сообщили, что с начала минувших суток июня уровень воды в Днепре в Херсонской области вырос на два сантиметра. По состоянию на 26 июня он превышает норму на четыре сантиметра.

Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из крана. Ведь в городе продолжается дезинфекция сетей. Вода опасна для употребления.

За минувшие сутки, 25 июня, российские оккупанты совершили 95 обстрелов Херсонской области. В частности, четыре раза атакован Херсон. Всего за сутки из-за российской агрессии погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты.

Читайте также:

Жизнь в Херсоне после потопа - новые испытания