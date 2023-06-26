В Херсоне сменили комендантский час и частично разрешили въезд в район Корабел

В херсонском микрорайоне Корабел сменили комендантский час.
В микрорайоне Корабел в Херсоне изменили продолжительность комендантского часа. С 27 июня она продлится с 21:00 до 05:00.
Об этом сообщил руководитель Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, также частично отменяется запрет на въезд в некоторые части микрорайона Корабел. Так, уже со вторника жители могут попасть в свои дома на Нефтегаване.
Впрочем, от площади Гидропарк по улице Марии Фортус запрещен въезд и пребывание в связи с проведением мероприятий по разминированию и обеспечению ситуации.
Также известно, что 27-28 июня в Херсоне не будут курсировать троллейбусы. В МВА отмечают, что это связано с обстрелом коммунального предприятия, в результате которого трое работников погибли, а трое получили ранения.
К слову, после подрыва Каховской ГЭС — с 13 июня был введен запрет на въезд в микрорайон Корабел (Остров). Местные жители, которые там оставались, могли передвигаться по ним с 12:00 до 15:00.
Ситуация в Херсонской области
В ГСЧС сообщили, что с начала минувших суток июня уровень воды в Днепре в Херсонской области вырос на два сантиметра. По состоянию на 26 июня он превышает норму на четыре сантиметра.
Жителей Херсона предупреждают, чтобы они не пили воду из крана. Ведь в городе продолжается дезинфекция сетей. Вода опасна для употребления.
За минувшие сутки, 25 июня, российские оккупанты совершили 95 обстрелов Херсонской области. В частности, четыре раза атакован Херсон. Всего за сутки из-за российской агрессии погиб 44-летний мужчина. Еще одна женщина оказалась под завалами. Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты.
Читайте также:
- Большая вода в Херсоне: как изменился город после подрыва Каховской ГЭС (видео, фото)
- Минздрав опровергает фейк о вспышках холеры в Украине
- В Воздушных силах предупреждают об угрозе баллистики: где есть опасность