В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15119, который имеет целью устранить противоречия в законодательстве по мобилизации и увольнению из армии. Документ предлагает разрешить демобилизацию военным, имевшим право на отсрочку на момент призыва или чью мобилизацию суд признал незаконной.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Сущность законодательной коллизии

Сообщается, что в Украине существует правовой дисбаланс: закон четко определяет категории лиц, не подлежащих мобилизации, однако не предусматривает механизм их увольнения, если призыв уже состоялся.

Авторы инициативы объясняют, что на практике возникают ситуации, когда человек мобилизовался добровольно или по ошибке, имея законные основания для отсрочки. Даже если суд впоследствии сочтет такой призыв незаконным, действующие нормы не дают командирам юридического права уволить такого военнослужащего со службы.

Предлагающий законопроект

Проект предусматривает изменения в статью 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе». Предлагается добавить два новых основания для увольнения во время военного положения:

Подтверждение права на отсрочку : если в момент мобилизации у человека были обстоятельства, предусмотренные статьей 23 Закона о мобилизации (кроме определенных категорий, например, забронированных или народных депутатов).

Решение суда: если призыв лица официально признан противоправным в судебном порядке.

Инициаторы законопроекта отмечают, что такие изменения помогут снизить социальное напряжение и обеспечат принцип равенства граждан перед законом. В случае принятия документа, он вступит в силу на следующий день после публикации. У правительства будет месяц, чтобы привести все подзаконные акты в соответствие с новыми правилами.

