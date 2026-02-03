В Запорожье 18-летние юноша и девушка погибли от удара РФ: детали трагедии

Удар по Запорожью 3 февраля

Вечером 3 февраля российские войска нанесли циничный удар по Запорожью, в результате которого погибли 18-летние парень и девушка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, россияне коварно ударили по городу в вечернее время, когда люди добрались до дома. Погибли 18-летние парень и девушка.

Еще восемь человек ранены. Троих из них медики направляют в больницу. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии.

«Уже восемь раненых — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе помощь врачей понадобилась двум детям. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь», — написал Федоров.

Ранее сообщалось, что Россия ударила по роддому в Запорожье.