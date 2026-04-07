Впервые за четыре года войны: у оккупантов в Крыму рушится "небо", ПВО уже на грани катастрофы
Агент «АТЕШ» из рядов ПВО РФ сообщил о планомерном уничтожении систем «Панцирь» и С-400, добавив, что старые позиции врага прекратили свое существование в результате ударов Сил обороны.
Во временно оккупированном Крыму россияне не успевают восстанавливать систему противовоздушной обороны после ударов сил обороны Украины.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.
«Агент „АТЕШ“ из состава подразделений ПВО ВКС РФ в Крыму сообщает: система противовоздушной обороны полуострова переживает самый плохой период за все время полномасштабной войны. Серия точных ударов планомерно выбивает дивизионы С-400 и Панцири — и восстанавливаться оккупанты просто не успевают», — говорится в сообщении.
Под удар попали прежде всего части, закрывающие небо над полуостровом от Джанкоя до Евпатории и Черноморского.
Позиции, которые мы занимали месяц назад, уже не существуют. Их просто нет — сгорели или оставлены», — рассказал источник.
Партизаны добавили, что российское командование латает пробелы любыми доступными средствами. В мобильные группы ПВО забирают людей без должной военной подготовки — в частности, сотрудников местных оккупационных администраций.
«Нам привезли людей, которые до этого сидели в кабинетах. Говорят: учитесь на ходу», — добавил агент.
Координаты новых позиций, маршруты передвижения техники и данные о личном составе партизаны оперативно передали Силам обороны Украины.
Напомним, ISW сообщает о крахе российской ПВО: удары Украины по нефтяной инфраструктуре загоняют Кремль в тупик.