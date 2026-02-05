Зеленский ответил, откажется ли Украина от Донбасса ради завершения войны

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг возможность территориальных уступок в обмен на завершение войны, комментируя сообщения российских СМИ о требованиях Кремля о признании оккупированного Донбасса территорией РФ. Он подчеркнул, что сценарии, предусматривающие отказ от украинских территорий, не имеют никаких перспектив.

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

Зеленский подчеркнул, что право принимать решение по суверенитету страны принадлежит исключительно ее законному руководству.

«Во-первых, все не будут признавать, как сказал мой польский коллега. А, во-вторых, у Украины есть президент, подписывающий документы, слава Богу. А не другие лидеры подписывают за Украину соответствующие документы. Поэтому наши территории это наше», — заявил президент Украины.

Кроме вопросов территориальной целостности Владимир Зеленский сообщил о шагах по усилению Вооруженных Сил Украины. В частности, в части получения истребителей МиГ. Украина выразила готовность к обмену вооружением с Польшей и уже передала партнерам перечень дронов, которые может предложить вместо этого. Главным приоритетом государства на сегодняшний день остается успешное прохождение зимнего сезона и усиление системы противовоздушной обороны.

Президент отметил, что из-за задержек с поставкой помощи от отдельных партнеров Украина сосредоточена на получении ракет для защиты энергосистемы и ищет возможности ускорить поставки необходимого оружия через механизмы взаимовыгодных обменов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.

Также в ходе переговоров в Абу-Даби обсуждались экономические аспекты, механизмы прекращения огня и последующие параметры контроля за его соблюдением.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина делает большую уступку, когда соглашается с замораживанием войны на линии фронта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как один из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе с РФ.