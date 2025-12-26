- Дата публикации
Зеленский заявил о значительном прогрессе в переговорах Украины и США: что известно
Владимир Зеленский заявил об интенсивных переговорах ради мира в Украине и Европе.
Украинская и американская переговорные команды достигли значительного прогресса в подготовке базового документа из 20 пунктов, который содержит гарантии безопасности и план экономического восстановления Украины. Стороны готовятся к предстоящим переговорам в Соединенных Штатах, не прекращая дипломатическую работу даже в период рождественских праздников.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Сейчас мы в Украине готовимся к встречам и переговорам в Соединенных Штатах, и сегодня наши команды — украинская и американская переговорные команды — достигли значительного прогресса. Многое сделано в разработке необходимых гарантий безопасности, плана восстановления и экономического развития, а также базового документа из 20 пунктов», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что, несмотря на праздничный период, работа над мирным планом и укреплением обороны продолжается непрерывно.
«Делаем все, чтобы был результат, и наш подход именно такой: нужен общий успех для Украины и всей Европы, Америки и президента Трампа, для всех наших партнеров в мире и для глобального мира», — отметил Зеленский.
Президент сообщил, что во время разговора с финским коллегой они обменялись информацией о контактах с международными партнерами и согласились, что интенсивность переговоров является ключевой для сохранения динамики.
Напомним, Владимир Зеленский заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.
Ранее Зеленский сообщил, что у него в ближайшее время состоится неотложная встреча с Трампом.