Жители Мариуполя вынуждены отбиваться от стай нападающих на них собак (видео)

Люди уже устали жаловаться на проблему бездействующей коллаборационной "власти".

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены отбиваться от бездомных собак, которые объединяются в стаи и нападают на людей.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее видео.

В Мариуполе жители улицы Шевченко, 76 жалуются на стаи собак, которые нападают на людей. Жители не могут спокойно добраться до собственных домов, ведь боятся бездомных животных.

Горожане уже устали жаловаться на проблему с бездомными животными коллаборационной "власти", которая бездействует. В то же время в Мариуполе учащаются случаи укусов и нападений на людей. Поэтому жители города уже вынуждены отбиваться от собак палками.

В мэрии напомнили, что россияне разрушили в Мариуполе профильное коммунальное предприятие "Счастливые животные", занимавшееся стерилизацией и вакцинацией собак.

Из-за блокады и оккупации количество бездомных животных в городе выросло в разы.

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Жители Мариуполя отбиваются от стай собак, которые нападают на людей – відео

Напомним, что после вражеских обстрелов в Мариуполе повреждены все сети, в том числе канализационные. Жители массово жалуются на зловоние и затопление домов, но "власть" не реагирует.

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