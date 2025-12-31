Не дают уснуть ночью: симптомы, которые не стоит игнорировать

Бессонница / © Credits

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) вводит правило «двух часов» для людей, которые испытывают ночной дискомфорт в ногах и имеют сразу несколько характерных симптомов. Медики призывают не игнорировать такие проявления и обращаться к семейному врачу.

Об этом сообщило издание Express.

В службе здравоохранения объясняют: странные ощущения в ногах ночью могут свидетельствовать о синдроме беспокойных ног. Среди ключевых признаков — сильное желание двигать ногами, усиливающееся в состоянии покоя, покалывание, пульсация или зуд, а также боль. Чаще всего симптомы беспокоят именно ночью или во время отдыха, иногда распространяясь и на руки.

Если из-за этого нарушается сон, специалисты советуют обязательно проконсультироваться с врачом. В то же время людям рекомендуют придерживаться так называемого «правила двух часов» — в частности, не употреблять алкоголь минимум за два часа до сна.

Для облегчения состояния NHS советует простые шаги дома: быть физически активными днем, ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, позаботиться о темноте и тишине в спальне, принимать теплую ванну или использовать грелку для ног. При появлении симптомов могут помочь легкая ходьба, растягивание или массаж, а также занятия, отвлекающие внимание — чтение или игры. Отдельно медики советуют отказаться от курения.

В то же время специалисты предостерегают: не стоит употреблять кофеин после обеда, плотно есть или интенсивно тренироваться поздно вечером, пользоваться гаджетами непосредственно перед сном и спать днем.

Причинами синдрома беспокойных ног в NHS называют нарушение уровня железа и дофамина в организме. Риск также выше у людей с семейной предрасположенностью, во время беременности, при железодефицитной анемии, болезнях почек или на фоне приема отдельных лекарств.

