Чоловік поділився емоціями від того, як це бути мертвим

Клінична смерть / © iStock

У Великій Британії 35-річний бізнесмен Ріс Едвардс пережив клінічну смерть після раптової зупинки серця та розповів про відчуття абсолютного спокою й щастя, які, за його словами, він пережив у той момент.

Про це пише видання Daily Star.

За словами Едвардса, інцидент стався під час робочого відрядження. Після госпіталізації лікарі встановили йому тимчасовий кардіостимулятор, однак через технічний збій пристрій від’єднався, що призвело до миттєвої зупинки серця.

«Я знепритомнів і відчув тепло та ейфорію. Я був неймовірно щасливий — сидів поруч із сином і розмовляв зі своїм батьком, який помер багато років тому. А потім я прокинувся від того, що мене трясли лікарі. Саме тоді я зрозумів, наскільки близько був до смерті», — розповів він.

До цього життя чоловіка, за його словами, складалося ідеально: за два тижні до інциденту він одружився, а незадовго потому дізнався, що його дружина чекає на другу дитину. Погіршення стану почалося з симптомів, схожих на грип, болю в тілі та висипу на грудях. Уже в лікарні медики зафіксували критичне падіння пульсу та перевели пацієнта до відділення інтенсивної кардіології.

Згодом лікарі встановили постійний кардіостимулятор і з’ясували причину зупинки серця — рідкісний штам вірусу Коксакі. Після майже двох тижнів лікування чоловіка виписали, однак реабілітація тривала ще кілька місяців і супроводжувалася серйозними психологічними труднощами.

Зараз, майже через чотири роки після події, кардіостимулятор уже видалено, за станом серця ведеться моніторинг. Едвардс зазначає, що досі живе з обережністю, але намагається зосереджуватися на родині та щоденних дрібницях, які, за його словами, тепер мають для нього особливу цінність.

