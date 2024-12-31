Інцидент у Балтійському морі: в The Hill попередили про щораз вищу напруженість

Підводні кабелі є важливою ареною глобального суперництва. Росія, як континентальна держава, яка має наземний доступ до Інтернету, розглядає цю інфраструктуру як точку тиску на Захід.

Причетність Росії до розриву електрокабелю Estlink-2, що з’єднує Фінляндію та Естонію, спричинила серйозні побоювання щодо можливого саботажу ключової інфраструктури Європи. Інцидент стався на Різдво й, за попередніми даними, пов’язаний із судном Eagle S, яке ходить під прапором Островів Кука.

Про це пише видання The Hill.

Західні чиновники стверджують, що Eagle S є частиною російського “тіньового флоту”, створеного для обходу санкцій. Судно, за їхніми даними, могло пошкодити кабель якорем, затягнувши його на глибину до 62 миль. Фінська поліція вже конфіскувала судно, але поки неясно, чи це була випадковість, чи цілеспрямована дія.

Пошкодження кабелю викликало мінімальні перешкоди в роботі системи, однак сам факт інциденту загострив проблему безпеки підводної інфраструктури, особливо в умовах війни Росії проти України.

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Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що ці атаки є частиною масштабної кампанії:

“Спроби диверсій у Балтійському морі — це не випадкові події. Вони є частиною схеми, спрямованої на підрив нашої енергетичної та цифрової інфраструктури”.

Масштабна загроза для Європи

Це не перший подібний випадок. 2023 року Китай також звинувачували в пошкодженні кабелів у європейських водах, зокрема авіаносець Yi Peng 3, який, за підозрами, цілеспрямовано перерізав кілька підводних кабелів. У листопаді того ж року гонконзьке судно пошкодило найважливіший газопровід між Естонією та Фінляндією.

Експерти з Австралійського інституту стратегічної політики Якуб Джанда та Джеймс Корера зазначили:

“Ці інциденти показують, що вісь Росія-Китай дедалі більше працює синхронно. Потрібна політична воля і єдність щодо цілей, щоб ясно дати зрозуміти, що це неприпустимо”.

У серпневому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) зазначено, що підводні кабелі є важливою ареною глобального суперництва. Росія, як континентальна держава, яка має наземний доступ до Інтернету, розглядає цю інфраструктуру як точку тиску на Захід.

Заходи для захисту

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про намір посилити військову присутність у Балтійському морі для захисту підводної інфраструктури. Європейські уряди закликають до інвестицій у нові технології захисту підводних кабелів і створення безпечних ланцюгів постачання.

Міжнародні угоди, такі як стаття 113 Конвенції ООН з морського права, передбачають покарання за пошкодження підводних кабелів, але часто стикаються з труднощами в реалізації, особливо в міжнародних водах.

Глобальна важливість

На сьогодні у світі функціонує понад 600 підводних кабелів, які забезпечують більшу частину передавання даних між континентами. Згідно з дослідженням Фонду Карнегі, вони є вразливими до фізичних атак, зламів та шпигунства.

Підводна кабельна промисловість переважно контролюється компаніями зі США, Франції та Японії, але Китай активно намагається збільшити свою частку ринку через компанію HMN Technologies.