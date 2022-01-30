КНДР всьоме за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

КНДР всьоме за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря

За попередніми даними, йдеться про запуск балістичної ракети.

Корейська Народно-Демократична Республіка всьоме за місяць запустила невідомий снаряд у бік Японського моря.

Про це із посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) повідомляє інформагентство Yonhap.

Зазначається, що запуск відбувся вранці в неділю, 30 січня. За попередніми даними, йдеться про балістичну ракету. Наразі південнокорейські експерти встановлюють дальність, висоту та швидкість польоту снаряда.

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Оновлення: за даними японського уряду, балістична ракета, запущена з КНДР, пролетіла 800 км з максимальною висотою 2 тис. км та впала за межами виняткової економічної зони Японії.

Інцидент відбувся всього через три дні після того, як північнокорейські військові запустили в бік Японського моря дві тактичні ракети класу "земля-земля".

Нагадаємо, що Північна Корея 5 та 11 січня здійснила випробування гіперзвукової ракети, а 14 січня запустила з потяга одразу дві балістичні ракети, які вразили цілі в Японському морі.

17 січня з аеродрому в Пхеньяні випустили дві балістичні ракети малої дальності КН-24, а 25-го КНДР провела випробування двох крилатих ракет великої дальності.

Цього місяця Міністерство фінансів США ввело санкції проти п'яти північнокорейців за їхню роль в отриманні обладнання та технологій для ракетних програм Північної Кореї. Згодом Держдеп також наказав запровадити санкції проти ще одного північнокорейця, росіянина і компанії з РФ.

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