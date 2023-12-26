Можуть заразитися люди: в оленів виявили загадкову "зомбі-хворобу"

У Північній Америці попередили про можливість серйозної загрози для екосистеми та здоров’я людей через загадкову "зомбі-хворобу" в оленів.

Про це пише The Guardian.

У жовтні в Єллоустонському національному парку, що на північному заході Вайомінга, помер чорнохвостий олень внаслідок хронічної хвороби, що виснажує. Вчені висловлюють побоювання, що вона може перейти на людей.

Ця хвороба, спричинена пріонами – аномальними, трансмісивними патогенами, – таємно поширювалася Північною Америкою. При цьому першими стурбованість висловили мисливці, які помітили дивну поведінку оленів. Пріони спричиняють зміни в мозку та нервовій системі. Тварини пускають слину, стають млявими, виснаженими, спотикаються та мають характерний "порожній погляд". Ці симптоми змусили деяких назвати це "хворобою оленів-зомбі". Вона поширюється через сімейство оленячих: оленів, лосів та північних оленів. Це смертельно небезпечно, і немає відомих методів лікування чи вакцин.

За словами ветеринара Томаса Роффа, це хвороба, яка має величезні екологічні наслідки. Він заявив, що і федеральному уряду, і штату Вайомінг необхідно вжити агресивних заходів, щоб уповільнити її поширення. За його словами, ці попередження залишилися практично без уваги, і тепер наслідки виявляться на очах мільйонів людей, які відвідують парк щороку.

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"Ми маємо справу з хворобою, яка незмінно смертельна, невиліковна і дуже заразна, і не існує простого способу викоренити її", - сказав доктор Корі Андерсон. "В основі занепокоєння лежить те, що ми не маємо ефективного і простого способу викорінити її ні у тварин, яких вона заражає, ні у навколишнього середовища, яке вона забруднює".

Якщо довкілля заражене, збудник надзвичайно важко викоренити. Він може зберігатися роками в бруді або на поверхнях, і вчені повідомляють, що він стійкий до дезінфікуючих засобів, формальдегіду, радіації та спалювання при температурі 600°C.

У США та Канаді хвороба привернула увагу не лише тому, що вона вражає великих тварин, а й через можливість подолати видовий бар'єр. Олені та лосі можуть заразити худобу, інших ссавців, птахів і навіть людей. Епідеміологи кажуть, що відсутність "побічного" випадку ще не означає, що цього не станеться.

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