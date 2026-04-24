Нетаньягу розповів про виявлений в нього рак: що відомо про стан прем’єра Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів, що проходив лікування від злоякісної пухлини простати, яку виявили під час планового обстеження.

Про це пише Times of Israel.

Ізраїльський прем’єр опублікував цю інформацію у довгій заяві в соціальних мережах, яка супроводжує публікацію його щорічної оцінки стану здоров’я.

Окрім пухлини, яку, за словами Нетаньягу, успішно вилікували, оцінка показує, що 76-річний прем’єр перебуває у доброму стані здоров’я, всі аналізи крові та тести на фізичну підготовку в нормі.

В оцінці також зазначається, що серце Нетаньягу в хорошому стані, і з моменту імплантації йому кардіостимулятора в липні 2023 року проблем не було.

Прем’єр-міністр Ізраїлю додав, що він відклав публікацію свого медичного звіту на два місяці, оскільки хотів запобігти «поширенню терористичним режимом в Ірані подальшої неправдивої пропаганди». У розпал бойових дій у березні в Інтернеті поширювалися чутки про те, що Нетаньягу був поранений або вбитий.

У повідомленні на Х Беньямін Нетаньягу заявив, що «здоровий та в чудовій фізичній формі».

«У мене була невелика проблема зі здоров’ям простати, яку повністю вилікували», — написав він.

За словами ізраїльського прем’єра, під час планового огляду після операції на простаті в грудні 2024 року, лікарі виявили в його простаті «крихітну плямку розміром до сантиметра», яка виявилася «дуже ранньою стадією злоякісної пухлини без будь-якого поширення метастазів».

Він каже, що лікарі запропонували йому на вибір пройти лікування або спочатку продовжити спостереження за пухлиною без лікування, і що він обрав перше: «пройшов цілеспрямоване лікування, яке усунуло проблему і не залишило від неї жодних слідів».

Професор Арон Поповтцер, директор Онкологічного інституту Шаретта в єрусалимському медичному центрі Хадасса, де прем’єр-міністр проходив лікування, уточнив, що два з половиною місяці тому йому провели променеву терапію, і «хвороба зникла».

